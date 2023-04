Napoli-Milan 0-4, il capolavoro di Pioli: le mosse anti Spalletti

Nella notte del Maradona, si legge, a brillare è Brahim Diaz . Lo spagnolo, schierato nel 4-2-3-1 come ruolo di falso esterno destro con libertà di entrare dentro al campo per creare imprevedibilità, adempie pienamente al compito che gli affida Stefano Pioli facendo andare in tilt il sistema operativo del Napoli. Un Diaz così lo si era visto contro la Juventus nel girone d’andata, quando proprio da quella posizione di partenza fece malissimo agli uomini di Allegri ed è stato molto utile anche nella fase di non possesso, andando a tamponare il binario di Mario Rui e aiutando anche Calabria e Krunic nel triangolo formato per ingabbiare Kvaratskhelia.

Pioli, continua Tuttosport, sorprende di nuovo: ripropone lo spagnolo e Leao come esterni e Krunic come giocatore box-to-box tra attacco e mediana anestetizzando la struttura difensiva del Napoli, con Kvaratskhelia che è apparso anche nervoso per non esser riuscito a incidere come avrebbe voluto, imbavagliato dall’ottima organizzazione milanista. Saranno settimane importanti sia per Rafael Leao sia per Brahim Diaz in tema futuro. Attorno al portoghese è tornata la fiducia per il rinnovo, che potrebbe essere di 2 o 3 anni a 7.5 milioni mentre per quel che concerne Brahim, Milan e Real Madrid parleranno sul suo futuro. Il ragazzo, da quello che emerge, vorrebbe rimanere in rossonero ma andrebbe trovato l’accordo tra i club visto che l’attuale riscatto è fissato a 22 milioni. Calciomercato Milan – Necessità sulle fasce: casting in difesa