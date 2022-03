Napoli-Milan 0-1, la moviola: dubbi sui due penalty | Serie A News

La moviola di Napoli-Milan 0-1, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022 diretta dall'arbitro Daniele Orsato di Schio (VI)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 0-1 per il Diavolo. L'arbitro del match, il signor Daniele Orsato della sezione A.I.A. di Schio (VI) ha rimediato un 6 in pagella.

Questo perché, nel complesso, secondo la 'rosea', la sua direzione di gara sarebbe stata da 7. Sul giudizio, pesano, però, i dubbi sui due contatti in area di rigore. Uno in quella del Napoli l'altro in quella del Milan, che, di fatto, contribuiscono ad abbassare un po' il voto sulla sua performance.

Parlando della moviola di Napoli-Milan il quotidiano sportivo nazionale ha spiegato come Orsato voglia fare la 'lotta contro i rigorini', tenendo un metro di giudizio, per carità coerente, sugli episodi clou del match. Circostanze che, però, sono ... al confine di un penalty sacrosanto.

Al 4', infatti, Ismaël Bennacer si infila nell'area di rigore del Napoli e Kalidou Koulibaly interviene su di lui. Il difensore azzurro cerca la frenata, non riuscendoci del tutto: c'è il contatto, con anca e gamba destra, con il milanista. Orsato, però, non reputa il contatto travolgente e da rigore. Episodio 'da campo', il V.A.R. non interviene come da regolamento.

Al 13', poi, è Fikayo Tomori che interviene da dietro, nell'area di rigore del Milan, su Victor Osimhen (gamba destra contro il polpaccio) e non tocca mai il pallone. Il colpo c'è, ma Orsato non lo reputa punibile. Anche qui episodio da campo sul quale il V.A.R. non può intervenire, lasciando il giudizio al direttore di gara veneto.

La moviola di Napoli-Milan 0-1 si è conclusa, poi, sottolineando come non sia corretto il cartellino giallo rifilato ad Olivier Giroud (impatta, sì, David Ospina tentando di colpire di testa nell'area piccola del Napoli, ma vede il portiere solo all'ultimo ed è sbilanciato da un difensore). Regolare, dunque, il gol del francese, in gioco al momento del tiro-cross di Davide Calabria. Nuovo bomber, il Milan sceglie tra due nomi: le news di mercato >>>

