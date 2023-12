Napoli-Inter 0-3, De Laurentiis furioso: “Perso per colpa dell’arbitro”

Napoli-Inter 0-3, De Laurentiis su tutte le furie

Secondo quanto riferito, infatti, dal giornale partenopeo 'Il Mattino' oggi in edicola, ADL avrebbe dato disposizioni al direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, di presentarsi nel post-partita a 'DAZN'. Come poi è effettivamente stato. "Non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia. Ma abbiamo perso per colpa dell'arbitro. Ci spiace per i tifosi", avrebbe detto il massimo dirigente del sodalizio campano dopo la gara persa in casa contro i nerazzurri.