Musacchio operato alla caviglia: stagione finita per l’argentino

MILAN NEWS – Come ricordato dai principali quotidiani sportivi in edicola questa mattina, ieri Mateo Musacchio, classe 1990, difensore centrale argentino di passaporto spagnolo che gioca nel Milan dall’estate 2017, è stato operato in artroscopia alla caviglia sinistra.

L’intervento è avvenuto a Barcellona: Musacchio è stato operato dal professor Ramon Cugat, alla presenza del medico sociale del Milan, il dottor Lucio Genesio. Il chirurgo si è detto soddisfatto dell’esito dell’operazione di Musacchio, i cui i tempi di recupero, salvo complicazioni, sono stimati in 4 mesi.

Si chiude così, dunque, presumibilmente, l’avventura di Musacchio al Milan. Il calciatore, infatti, andrà in scadenza di contratto tra un anno, il 30 giugno 2021, non rinnoverà l’accordo con il Diavolo e, pertanto, si va verso una separazione tra le parti in estate. ECCO DOVE POTREBBE ANDARE L’EX VILLARREAL >>>