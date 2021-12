Moviola Empoli-Milan 2-4: ok il gol di Theo Hernández | Serie A News

La moviola di Empoli-Milan 2-4 secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Prestazione sufficiente per l'arbitro del match, Marco Di Bello di Brindisi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha analizzato la moviola di Empoli-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 2-4 per il Diavolo di Stefano Pioli. Voto 6 in pagella per l'arbitro del match, Marco Di Bello della sezione A.I.A. di Brindisi. Il quale, tutto sommato, non ha avuto grandi difficoltà nel gestire la gara.

Bravo Di Bello, secondo la moviola di Empoli-Milan della 'rosea', nell'azione che, al 69', porta al quarto gol rossonero allo stadio 'Castellani'. Sul cross di Alexis Saelemaekers dalla sinistra, c'è un chiaro fallo di mano di Filippo Bandinelli dell'Empoli. Il suo tocco, però, 'aggiusta' la sfera per Theo Hernández, che tira in porta e segna.

Vantaggio concesso giustamente al Milan dal direttore di gara che, da regolamento, attende qualche secondo prima di fischiare un calcio di rigore che, a quel punto, avrebbe penalizzato i rossoneri. L'unico errore di Di Bello, per la moviola di Empoli-Milan, è la mancata ammonizione di Fabiano Parisi che, al 32', dopo aver evitato un contatto con Sandro Tonali nell'area di rigore del Diavolo, si tuffa in terra. Ci stava il cartellino giallo per simulazione.

A proposito di ammonizioni. Per la 'rosea' severa quella comminata, al 39', allo stesso Tonali, che trattiene l'ex Patrick Cutrone in una zona del campo non pericolosa. Corrette, invece, quelle rifilate da Di Bello a Simone Romagnoli (62', atterramento su Saelemaekers) ed Ismaël Bennacer (80', fallo su Nedim Bajrami in ripartenza).

Secondo la moviola di Empoli-Milan del quotidiano sportivo nazionale, infine, giusto il calcio di rigore accordato ai toscani nel finale di partita, dopo la review suggerita da Paolo Silvio Mazzoleni al V.A.R.. Sull'angolo dello stesso Bajrami, il centrocampista rossonero Tiémoué Bakayoko prova la respinta di testa, ma, in maniera scoordinata, colpisce il pallone con il braccio. Penalty che ci sta e che Andrea Pinamonti trasforma.