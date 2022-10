Moviola Empoli-Milan 1-3 ‘CorSport’: male Aureliano, rimessa 10 metri avanti

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' guarda con la lente d'ingrandimento gli episodi da moviola in Empoli-Milan, partita valida per l'8^ giornata di Serie A. Il quotidiano romano focalizza l'attenzione sulla rimessa laterale di Sandro Tonali da cui parte l'azione dello 0-1 momentaneo di Ante Rebic. "C’è una macchia sulla partita di Aureliano", riporta il 'CorSport', "la sua fortuna è che, alla fine, non incide sulla partita, visto che il Milan l’ha portata a casa in sette minuti di recupero".