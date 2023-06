Morte Berlusconi, Capello: “Ha meritato un calore così intenso”

Milan, anni d'oro con Capello e Berlusconi

Tra il 1991 e il 1996 sulla panchina del Milan, Capello ha segnato uno dei cicli più vincenti nell'era Berlusconi. Il palmarès di Don Fabio di quegli anni conta in bacheca 4 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, una Champions League e una Supercoppa europea. A dir poco storica fu la schiacciante vittoria in finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona di Johan Cruijff. I rossoneri rispedirono in Catalogna i blaugrana dopo un sonoro 4-0. Le cose che non sai o che non ricordi su Mastour >>>