Milan, addio a Berlusconi. Calciomercato, quante idee sulla trequarti

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 14 giugno 2023. Tra i Funerali di Stato per l'ex proprietario rossonero, Silvio Berlusconi e le indiscrezioni sul calciomercato portato avanti da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, di certo non si annoia mai! Vediamo insieme, dunque, le news più importanti pubblicate su 'PianetaMilan.it'.