Berlusconi, il ricordo del Milan che fu. Mercato, Tonali è incedibile

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 13 giugno 2023. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ieri è scomparso Silvio Berlusconi, proprietario storico del club rossonero fino al 2017. Tra tutti gli aggiornamenti su di lui ed i 'rumors' di calciomercato che, a stagione finita, si fanno sentire sempre più forti, vediamo le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.