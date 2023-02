Monza-Milan, la partita speciale di Galliani e Berlusconi

Era la sua partita, si legge, anzi la loro partita. Un noi contro noi, come lo ha definito alla vigilia Adriano Galliani. Che ha seguito la trafila classica di una volta, telecamere prima e dopo il match, discorso negli spogliatoi, soprattutto saluto emozionato agli avversari che è difficile chiamare avversari, «perché 31 anni di Milan non si dimenticano». Nessuno potrebbe e vorrebbe farlo, con un palmares così importante alle spalle. Non lo fa Galliani, non lo fa Silvio Berlusconi, che a sorpresa ha preferito evitare la tappa allo stadio. Berlusconi si è defilato. Forse voleva evitare il pieno di sentimenti, forse sentiva che questa volta la squadra non sarebbe riuscita a bloccare un’altra grande e lui non avrebbe saputo se rallegrarsi o arrabbiarsi. Berlusconi e Galliani si sono sentiti subito dopo la partita, poi hanno cenato insieme. Avranno parlato probabilmente ancora di calcio e di quel desiderio realizzato: ospitare il Milan a Monza, sfidarlo in Serie A. Calciomercato Milan – L’attaccante del futuro dal Brasile?