Monza-Juventus 1-0, Berlusconi: “La mia cura funziona” | Serie A News

Primo, storico successo del Monza di Silvio Berlusconi in Serie A. All'U-Power Stadium è caduta la Juventus, per 1-0, battuta da un gol del centravanti danese Christian Gytkjær al 74'. Bella partita della squadra di Raffaele Palladino, che, in settimana, aveva sostituito l'allenatore della promozione, Giovanni Stroppa, proprio per volere del Presidente.