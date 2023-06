Berlusconi di nuovo in ospedale. Prima notte trascorsa senza criticità

Silvio Berlusconi , Presidente del Monza ed ex proprietario del Milan , è tornato nuovamente in ospedale. Venerdì è stato ricoverato: fonti vicine a lui, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, assicurano, però, che è stato per accertamenti già programmati relativi alla leucemia mielomonocitica cronica .

Il quotidiano romano ha sottolineato come Berlusconi abbia trascorso in maniera tranquilla la sua prima notte in ospedale. Sempre cosciente e con lo stato d'animo sereno. È descritto come lucido e sempre informato dei fatti che lo circondano, specialmente di politica. L'ex Cavaliere si trova al Q1 dell'ospedale 'San Raffaele' di Milano, il reparto di degenza ordinaria e non in terapia intensiva.