Milan, possibile presenza di Maldini e Massara ai Mondiali in Qatar

Paolo Maldini e Frederic Massara che seguiranno il Milan a Dubai, potrebbero andare in Qatar per i Mondiali

La dirigenza del Milan ha fatto, negli ultimi anni, un lavoro egregio, portando in rossonero un numero di talenti davvero elevato. Questi poi sono esplosi sotto la guida sapiente di Stefano Pioli . Grande merito, però, va dato alla coppia formata da Paolo Maldini e Frederic Massara , che sono stati in grado di rinforzare la rosa con un budget non di certo esorbitante.

Maldini e Massara ai Mondiali?

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, anche Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente dt e ds del Milan, voleranno insieme alla squadra rossonera a Dubai. Non è eslcuso però un blitz in Qatar nei prossimi giorni da parte dei due dirigenti milanisti per le fasi finali dei Mondiali 2022. Competizione che al momento vede in campo ancora tre rossoneri: Rafael Leao, Olivier Giroud e Theo Hernandez. Milan, pericolo Juventus: per il nuovo DS spunta Massara