Francia, Giroud: “Rapporto con Mbappé buono. Almeno da parte mia”

Olivier Giroud, attaccante della Francia, ha parlato ieri in conferenza stampa della sua intesa dentro e fuori dal campo con Kylian Mbappé

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan che, nella Francia di Didier Deschamps ai Mondiali in Qatar si è imposto come gran professionista. Avrebbe dovuto avere un ruolo secondario, da 'panchinaro di lusso'. Poi, però, l'infortunio di Karim Benzema gli ha spalancato le porte della titolarità, regalandogli, tra l'altro, lo sfizio di togliere il record di miglior marcatore nella storia della Francia a Thierry Henry, 52 gol contro 51, con meno presenze (117 a 123).

Francia, Giroud da record: non si ferma più — Henry era arrivato in Nazionale a 20 anni, restandoci fino ai 33. Giroud, invece, per vestire la maglia dei 'Bleus' ci ha messo più tempo. «Il record mi ricorda tutti gli anni che sono passati - ha raccontato ieri in una conferenza stampa a lui dedicata -. Undici, per la precisione, tra alti, altissimi e momenti più bassi. Ciò che conta è essere un esempio per i giovani che vogliono credere nei loro sogni. Non si può avere tutto e subito nella vita, ma devi sempre credere nelle tue qualità. Sono arrivato in Nazionale a 25 anni e ora sono immensamente orgoglioso d'essere qui: lo si vede dalla mia faccia. Il gol n° 52 mi ha tolto un peso enorme, se ne parlava troppo».

I numeri di Giroud nella Francia, inutile girarci intorno, saranno cancellati da Kylian Mbappé un giorno. Neanche troppo tardi. A nemmeno 24 anni, infatti, l'attaccante del PSG, numero 10 della Nazionale francese, ha già segnato 33 gol in 67 presenze. Attualmente è settimo nella classifica 'all time' dei bomber dei 'Bleus', ad un solo gol dal 6° posto di David Trezeguet. Il 'CorSport' ha ricordato come i rapporti tra Giroud e Mbappé non siano sempre stati idilliaci.

Mbappé lo scalzerà presto dal trono: rapporti ricomposti tra i due — Alla vigilia degli Europei dello scorso anno, per esempio, il milanista lo accusò - più o meno esplicitamente - di egoismo. Problemi che, a quanto pare, sembrano essere stati risolti, vista l'intesa che c'è in campo tra i due. Mbappé avrebbe, probabilmente, preferito giocare con l'amico Benzema, ma qualsiasi tipo di crepa con il bomber di Chambéry sembra essersi appianata. Tanto che Giroud ha ammesso di aver riso molto vedendo, sul web, i fotomontaggi dei due mentre si abbracciano dopo il gol di Olivier alla Polonia.

«Il nostro rapporto è naturale, spontaneo - ha chiosato Olivier Giroud -. È sempre stato buono, almeno da parte mia. Entrambi vogliamo trasmettere entusiasmo alla squadra».