Mondiali – Francia-Australia, Benzema a rischio: Giroud scalda i motori

Per l'esordio ai Mondiali contro l'Australia nella Francia potrebbe non recuperare Karim Benzema. Si prepara Olivier Giroud

Tutto sembra essere apparecchiato per l'inizio dei Mondiali di Qatar 2022 e le nazionali impegnate cominciano a ragionare sugli uomini da mandare in campo all'esordio; a tal proposito chi dovrà fare i conti con qualche imprevisto di troppo è il CT della Francia Didier Deschamps , che potrebbe dover fare a meno di una delle sue stelle.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , in edicola questa mattina, l'attaccante del Real Madrid Karim Benzema sarebbe a forte rischio per il debutto contro l' Australia ; i problemi fisici che lo avevano lasciato fuori nelle ultime partite dei Blancos sembrano non essere ancora superati. Se così dovesse essere avrà spazio Olivier Giroud , centravanti del Milan .

Qualora trovasse la titolarità, il rossonero Olivier Giroud agirebbe come punta centrale davanti ai tre trequartisti, che secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbero essere Griezmann, Dembelé e Mbappé. Una curiosità interessante è che la gara inaugurale della Francia è, oggi come nel 2018, contro l'Australia, e anche in quell'occasione l'attaccante del Milan aveva giocato, seppur per poco più di venti minuti.