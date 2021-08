Modric infuriato con Rebic: la Croazia esclude Ante dai convocati

Ante Rebic non prenderà parte agli impegni della Croazia contro Russia, Slovacchia e Slovenia del prossimo settembre. Ecco le motivazioni

Daniele Triolo

Castigo in arrivo per Ante Rebic, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. La Croazia, infatti, dovrebbe escluderlo dai convocati per gli impegni del prossimo mese di settembre. Per la precisione dalle gare contro Russia, Slovacchia e Slovenia, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Questo perché, subito dopo gli Europei, finiti male per la Croazia, Rebic era stato accusato di essere il principale responsabile dell'eliminazione subita ad opera della Spagna. E il numero 12 del Milan non l'aveva di certo presa bene. L'ex Eintracht Francoforte era finito nella bufera per essere uscito dal campo a cambiarsi le scarpe. Il tutto mentre i suoi compagni difendevano strenuamente il pareggio contro le 'Furie Rosse'.

Un episodio che, in particolare, ha mandato su tutte le furie Luka Modric del Real Madrid, il veterano della Croazia nonché una vera e propria istituzione in patria. Rebic, dunque, va verso la punizione. Non si esclude nemmeno che, qualora non venga ricucito lo strappo, l'attaccante del Milan rischi di non prendere parte ai Mondiali 2022 in Qatar.

Nel 2018, ha ricordato il 'CorSport', una sorte simile toccò ad un altro milanista dell'epoca, Nikola Kalinic. L'attaccante, oggi all'Hellas Verona, fu cacciato dal ritiro, per volere del Commissario Tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, perché finse un mal di schiena rifiutando, così, di entrare in campo per Croazia-Nigeria.

Alla fine di quel torneo iridato, concluso con il secondo posto in assoluto, Kalinic rifiutò anche la medaglia d'argento. Infortunio Kessié: ecco quando potrà tornare in campo con il Milan >>>