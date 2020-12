Miura: “Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo fino a 50 anni come me”

Miura su Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Kazuyoshi Miura sta battendo ogni record: alla veneranda età di 53 anni il giapponese è ancora un calciatore in attività. Il giocatore è stato intervistato da 'Tuttosport'. che gli chiede se Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo siano in grado di ripetere le sue gesta. Questa la risposta: "Non c'è un segreto. Quello che fa la differenza è prendersi cura del proprio corpo, allenarsi bene e non perdere passione e motivazione. Naturalmente ho vissuto alti e bassi, negli ultimi anni non ho sempre avuto la possibilità di giocare con continuità. La passione, però, è sempre la stessa. Un esempio? Anche se sembra difficile crederci, quando non sono titolare mi mordo le labbra esattamente come agli inizi della mia carriera. Vado avanti perché l'ambizione di giocare non finisce mai. Ibrahimovic e Ronaldo come me? Sì, e non sono preoccupato che possano superarmi. Perché se dovesse succedere non so se sarei ancora vivo per vederlo".