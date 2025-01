Milan, per Ibrahimovic ‘mea culpa’ e una nuova leadership dirigenziale

Un nuovo ruolo per Zlatan

Come riferito da Tuttosport, l’intervento di Zlatan non si è limitato al mea culpa. Parlando di Sergio Conceição, il nuovo allenatore rossonero, ha voluto sottolineare le qualità del tecnico portoghese: «È una persona diretta, con carattere, un vincente. Ha esperienza nel subentrare a stagione in corso e ha fatto grandi risultati al Porto. Noi faremo di tutto per metterlo nelle condizioni migliori».