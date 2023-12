Milan, l’ex punge. Zazzaroni su Maldini e Cardinale. Sul calciomercato…

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 14 dicembre 2023. I rossoneri perdono la possibilità di passare agli ottavi di Champions, ma trovano il gettone per gli spareggi di Europa League. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'!