Milan, che serve per la Champions League? Il parere di Zazzaroni. E sul mercato…

Milan, Zazzaroni: "Senza Champions un fallimento. E sul mercato..."

"Lo stadio di Verona potrebbe esserlo di nuovo oggi, portando via anche solo due punti al Milan, la cui priorità è la conquista di uno dei quattro (o cinque) posti Champions destinati alle italiane. Con 23 punti nelle prime 15 partite, media 1,5, non si arriva da nessuna parte in Europa. Al massimo in Conference. Negli ultimi cinque anni, per entrare tra le prime quattro, sono serviti da un minimo di 69 a un massimo di 78 punti. Se non riuscisse a battere il Verona, il Milan si ritroverebbe con 24 punti (pareggio) e una media di 1,5, contro l’1,93 di Lazio e Fiorentina. Questo significa che, per sperare, da qui alla fine dovrebbe viaggiare a 2 a partita, andatura che in questo momento, per come stanno andando le cose, non sembra ipotizzabile. Per Milan, Juve, Napoli e Inter la mancata partecipazione alla Champions viene vissuta come un fallimento: per questo sono convinto che a gennaio soprattutto i primi due club interverranno sul mercato". LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni: "Pensiamo solo a vincere. Stadio? Contrattiamo, sono ottimista"