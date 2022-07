Milan, la copertina è tutta per Adli: è già in casa il dopo Kessié?

Yacine Adli, centrocampista del Milan, tra i più positivi della squadra di Stefano Pioli. Gioca ovunque, riesce ad unire sostanza e qualità

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Yacine Adli, classe 2000, centrocampista del Milan poiché, per il momento la copertina è tutta sua. Il francese, giunto a Milanello a inizio luglio ma già acquistato un anno fa dai rossoneri, è un talento che, per adesso, brilla di luce propria.

E che sarà atteso, domenica 31 luglio, dal grande test amichevole proprio nella sua terra, in Francia, visto che si disputerà Olympique Marsiglia-Milan. Lui, nel frattempo, fa il pieno di buone intenzioni sul campo: contro lo ZTE, infatti, Adli ha rubato l'occhio giocando un secondo tempo da protagonista. Promosso a pieni voti.

Milan, Adli è già molto convincente. Pioli può sorridere

A meno di tre settimane dall'esordio del Milan in campionato, dunque, arrivano buone conferme sull'affidabilità di Adli. Lui si è temprato in quattro anni trascorsi nelle giovanili del PSG, con una stagione e mezza in Prima Squadra e, successivamente, nei tre anni trascorsi a Bordeaux. Al Milan si è ambientato subito e, per il quotidiano romano, Adli potrebbe addirittura rappresentare il sostituto di Franck Kessié.

Perché, proprio come l'ivoriano, anche Adli gioca un po' ovunque. Nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli può giocare sia nella mediana a due, al fianco di uno tra Sandro Tonali e Ismaël Bennacer, sia sulla trequarti. In quel caso, nell'attesa che il calciomercato estivo regali una gioia ai milanisti, Adli 'soffierebbe' il posto ad un Brahim Díaz deludente anche nell'ultima amichevole.

Adli è tonico, integro, duttile e funzionale. Si candida per essere oltre che una semplice alternativa per Pioli tra mediana e trequarti. Giovane, ma già maturo (in Ligue 1 ha raggiunto le 100 presenze complessive, praticamente sempre presente nei 'Girondins' dal 2020 al 2022), Adli quest'anno potrà esordire anche in Champions League con il Milan. Pioli, dunque, aspetterà con pazienza e serenità i rinforzi in due settori del campo: c'è il tuttofare Yacine che gli fa dormire sonni tranquilli. Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>