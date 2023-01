Milan, si pensa al 4-3-3 per il derby: più spazio per Vranckx?

Il Milan si prepara per una delle partite più importanti della stagione: per il derby contro l' Inter , Pioli potrebbe decidere di cambiare modulo e mettere in campo un centrocampista in più. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport.

Milan, nel 4-3-3 più spazio per Vranckx?

Pioli, si legge, ha sottolineato domenica che così il Milan non può andare avanti. Contro l'Inter sarebbe logico aspettarsi un cambio di modulo per proteggere il più possibile l'area. Si potrebbe passare al 4-3-3 per avere un uomo in più a centrocampo, oppure continuare con il 4-3-1-2 scegliendo un trequartista meno offensivo come Krunic. Per sostituire Bennacer si dovrebbe puntare su Vranckx che per il momento ha trovato poco spazio, ma potrebbe giocare di più con il cambio modulo e l'assenza di Bennacer. Sono 7 le presenze in campionato del belga con 76 minuti complessivi. Ora per Aster potrebbe essere il momento giusto per spiccare il volo e mettersi in mostra. Pioli e il Milan devono ripartire.