Milan, Vranckx e l’errore contro la Roma: un passo indietro

Il Milan , come più volte ripetuto, non è riuscito fino ad ora, a ricevere dei minuti e dei risultati importanti dagli acquisti estivi nel calciomercato. Ne parla oggi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Focus anche su Aster Vranckx .

Aster Vranckx, si legge, è l’accusato del weekend: contro la Roma è entrato nel finale ed è entrato male. In un momento in cui il Milan doveva soprattutto evitare di concedere punizioni alla Roma, ha offerto a Dybala il fallo che voleva. Il 2-2 è nato lì. Nell’ultima partita prima del Mondiale, contro la Fiorentina a San Siro, aveva giocato nel finale aiutando il Milan a vincere nel recupero. Contro la Roma, stesso spazio ma esito opposto. In prospettiva, però, sta giocando una buonissima stagione. Il Milan, si legge, lo può riscattare per 12 milioni. Domani sera, lo rivedremo contro il Torino. Una società in crescita, il Milan vince anche fuori dal campo: i numeri >>>