Milan, Vocalelli: “Un po’ di prudenza resta sull’attacco rossonero”

"Ma in linea di massima - e non bisogna guardare alle eccezioni, che come al solito confermano le regole - poter invece contare su un uomo-gol è il modo migliore per cominciar bene una stagione. A una settimana dal via del campionato - e si può dire che non vediamo l'ora? - gli interrogativi da questo punto di vista però non mancano assolutamente. Soprattutto per quanto riguarda le migliori. A parte il Napoli, che di centravanti ne ha addirittura tre e - pur avendo Raspadori e Simeone in rosa - ha passato giustamente l'estate a convincere Osimhen a non lasciarsi affascinare dalle sirene arabe, a parte il Napoli - dicevamo - un po' tutti sono alle prese con un rebus da sciogliere. E se il Milan ha puntato su Okafor come vice-Giroud (e nella girandola di acquisti mirati, e in molti casi con il bollino rosso della garanzia, un po' di prudenza resta invece sulle potenzialità complessive dell'attacco rossonero), l'Inter ha faticato moltissimo a riprendersi dal voltafaccia di Lukaku e ancora insegue un obiettivo all'altezza delle sue ambizioni; e la Roma ha intavolato mille trattative senza però riuscire a centrare l'obiettivo. Al punto che - con il massimo rispetto per il loro valore - gli ultratrentenni Arnautovic e Zapata sono improvvisamente diventati i nomi da prima pagina. Anche per squadre che, lo scorso anno, hanno fatto parlare moltissimo in campo internazionale. Le due finali, di Champions ed Europa League, sono infatti lì a testimoniarlo".