Milan, il programma della domenica: vincere e poi tifare Cagliari

Milan-Atalanta (ore 18:00) e Cagliari-Inter (ore 20:45) gare fondamentali per l'assegnazione dello Scudetto 2022. I rossoneri 2 punti sopra

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della lotta Scudetto tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Squadre divise in classifica da 2 soli punti (80 i rossoneri, 78 i nerazzurri), arrivate agli ultimi 180' nel campionato di Serie A.

Rispetto a quanto molti avrebbero voluto, spinta dalle televisioni, la Lega Calcio ha negato la contemporaneità delle partite delle due contendenti alla penultima giornata: pertanto, Milan-Atalanta si giocherà alle ore 18:00 e Cagliari-Inter alle ore 20:45.

Domenica, quindi, giocherà al Diavolo scendere in campo prima del Biscione, con l'auspicio, naturalmente, di portare a casa i tre punti al termine dell'ostica sfida contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini.

Qualora il Milan riuscisse a superare l'ostacolo Atalanta, alla ricerca di un posto in Europa, a quel punto aspetterebbe, sul divano, l'esito della partita della 'Unipol Domus', dove Samir Handanović e compagni se la vedranno contro i sardi, invischiati nella lotta per la salvezza.

Nel caso in cui i rossoneri centrassero la vittoria ed i nerazzurri, invece, no, il Milan diventerebbe campione d'Italia per la 19^ volta nella sua storia. Non c'è motivo per pensare, ha comunque incalzato 'Tuttosport', che il duello Scudetto si esaurisca questo weekend.

Anzi, è altamente probabile che i verdetti definitivi arriveranno all'ultima giornata di questo appassionante torneo. Si disputeranno, in quella circostanza, Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan. Presumibilmente, domenica 22 maggio alle ore 15:00. Questo per permettere, alla tifoseria dell'una o dell'altra sponda di Milano, di festeggiare a 'San Siro' e in città.

Sabato 21 non si potrà giocare perché, come noto, in Piazza Duomo a Milano ci sarà un maxi-concerto organizzato da Radio Italia. Per motivi di ordine pubblico, dunque, le due squadre meneghine scenderanno in campo di domenica. Se trionferà l'Inter nel duello Scudetto, festeggerà in un 'San Siro' nerazzurro già addobbato per la partita contro la Samp.

Se, al contrario, sarà il Milan a vincere lo Scudetto, i tifosi rossoneri dovranno aspettare che i rivali vadano via per poi iniziare i festeggiamenti. Milan, indiscrezioni su Dybala: le ultime news di mercato >>>

