Milan-Verona, prima da titolare per Musah? Chance importante

Il Milan si prepara alla gara di domani contro il Verona . I rossoneri dovranno scendere in campo alle ore 15 allo stadio San Siro. Dopo due partite importanti e dispendiose, Pioli potrebbe cambiare qualcosa . Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport. Ecco le ultime.

Milan-Verona, Musah titolare?

Pioli, si legge, domani contro il Verona dovrebbe cambiare alcune pedine rispetto alla gara con il Newcastle. Ci sarà certamente Leao, mentre dovrebbero tornare dall'inizio sia Pulisic (per Chukwueze) che Reijnders (per Pobega). Florenzi potrebbe dare il cambio a capitan Calabria, ma la grande novità potrebbe essere l'esordio da titolare di Musah. Il centrocampista americano contro il Newcastle è entrato bene e ha dimostrato di avere una buona gamba. Pioli fa affidamento anche su di lui per migliorare le rotazioni e domani potrebbe esserci la sua prima, grande chance dal primo minuto. Musah potrebbe alzare il ritmo e la prestazione fisica del Milan.