Zlatan Ibrahimovic punta alla convocazione per Milan-Verona. Solo a ridosso del match, però, si capirà se ci saranno spiragli per vederlo

Giovedì il Milan si ritroverà a Milanello per preparare la partita contro il Verona . Giorni cruciali, questi, per capire se Zlatan Ibrahimovic , attaccante rossonero, sarà a disposizione per la 38^ e ultima giornata della Serie A 2022-2023 , prevista per domenica 4 giugno , alle ore 21:00 , a 'San Siro'.

Milan-Verona: Ibrahimovic punta ad esserci, ma ...

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, Ibrahimovic sta lavorando ancora a parte e, al momento, non ci sono buone sensazioni su una sua disponibilità per Milan-Verona. Magari - ha soltanto ipotizzato il quotidiano sportivo torinese - il tecnico Stefano Pioli lo convocherà, portandolo in panchina per fargli fare il saluto finale allo stadio vestito da calciatore.