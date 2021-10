Milan-Verona, Ibrahimovic quasi pronto e Giroud scalda i motori

Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud mettono nel mirino Milan-Verona di sabato 16 ottobre, ore 20:45, a 'San Siro'. Il punto sui due bomber

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud dovrebbero essere le due grandi novità rossonere per Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma sabato 16 ottobre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Lo ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Il Milan, che torna ad allenarsi oggi dopo tre giorni concessi dal tecnico Stefano Pioli ai suoi calciatori (a quelli, ovviamente, non partiti per il mondo per via degli impegni con le Nazionali), dovrà infatti valutare le condizioni dei suoi infortunati. I segnali arrivati da Milanello, in questo senso, secondo la 'rosea' sono incoraggianti.

Ibrahimovic sta meglio, martedì tornerà a lavorare sul campo e conta di esserci per Milan-Verona. Giroud, invece, ha smaltito il fastidio alla schiena che ne aveva impedito la convocazione per la trasferta di Bergamo e tra oggi e domani si allenerà in gruppo. Se tutto filerà liscio, potrà riprendersi il posto da titolare in squadra.

Tiémoué Bakayoko e Rade Krunic stanno completando il percorso di riatletizzazione per tornare in forma. Così il tecnico Pioli potrà avere anche più scelta a centrocampo. Laddove, finora, si sono suddivisi i compiti (bene) Sandro Tonali, Franck Kessié e Ismaël Bennacer.