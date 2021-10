Milan-Verona, Giroud torna e punta a recuperare il tempo perso finora

Olivier Giroud tra oggi e domani in gruppo. Per Milan-Verona di sabato 16 ottobre, ore 20:45, a 'San Siro' il francese sarà a disposizione

Daniele Triolo

Olivier Giroud, attaccante francese, sarà a disposizione di mister Stefano Pioli per Milan-Verona di sabato 16 ottobre, ore 20:45, a 'San Siro'. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dunque, l'ex Chelsea rientrerà in occasione del prossimo turno di Serie A, dopo aver saltato la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta prima della sosta per le Nazionali.

Nel pomeriggio, infatti, ci sarà a Milanello la ripresa degli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi da Pioli a chi non è partito per gli impegni con la Nazionale. In questi giorni, però, i giocatori reduci da qualche problema fisico hanno preferito ugualmente allenarsi, dimostrando, ancora una volta, la volontà di accorciare i tempi di recupero.

Zlatan Ibrahimovic su tutti, ma Giroud non è da meno. Il francese ha messo nel mirino Milan-Verona. Quasi smaltito del tutto il fastidio alla schiena (era stato a 'mezzo servizio' contro Spezia ed Atlético Madrid), tra oggi e domani riprenderà a lavorare con il gruppo rossonero. L'obiettivo è recuperare il tempo perso finora a causa di qualche ... incidente di percorso.

Giroud, ha ricordato il 'CorSport', aveva disputato un ottimo precampionato. Quindi, aveva bagnato l'esordio a 'San Siro', in occasione di Milan-Cagliari, con una doppietta davanti al suo nuovo pubblico. A quel punto ha preso il CoVid ed è iniziato il suo calvario. Da lì, stop di dieci giorni, poi il rientro graduale. Ma non è stato più al 100%.

Contro il Liverpool ha accusato una forte lombalgia che lo ha messo fuori causa contro Juventus e Venezia. Quindi è rientrato in non perfette condizioni fisiche e si è fermato nuovamente. Adesso, a partire da Milan-Verona, il vero Giroud vuole farsi largo a suon di gol e belle prestazioni per il Diavolo.