Milan-Verona, De Ketelaere o Brahim Diaz: unico dubbio di Pioli

Il Milan si prepara per l'ultima partita di stagione. I rossoneri chiuderanno contro il Verona , davanti al pubblico di San Siro. Per Stefano Pioli, una possibilità per poter vedere qualcosa di buono da giocatori che non hanno fatto benissimo in questa stagione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla del dubbio tra Charles De Ketelaere e Brahim Diaz .

Milan-Verona, De Ketelaere o Brahim Diaz?

Prime linee in campo domani sera, si legge. Cominciando da Giroud, che cerca il quinto gol consecutivo dopo la tripletta alla Sampdoria e il colpo di testa vincente contro la Juve. Dietro di lui, fermo restando il caricatissimo Leao sulla trequarti rimane il dubbio tra Messias (favorito) e Saelemaekers così come quello tra De Ketelaere e Brahim Diaz. Il belga, alquanto deludente quest'anno, spera in un'occasione finale a San Siro magari sbloccandosi sotto porta. Prima che il Milan decida cosa fare di lui, per la prossima stagione. Contro il Verona, la squadra scenderà in campo con la maglia della prossima stagione.