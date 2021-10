Milan-Verona 3-2, la moviola: che svista il rigore per l’Hellas!

La moviola di Milan-Verona 3-2, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Incerta la direzione di gara di Alessandro Prontera

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, analizzando la moviola di Milan-Verona 3-2 a 'San Siro', ha bocciato la direzione di gara dell'arbitro Alessandro Prontera, che ha rimediato un 5 in pagella. Decisiva, ai fini di questo brutto giudizio, l'interpretazione dei due calci di rigore concessi durante il match.

Il rigore, infatti, che porta il Verona di Igor Tudor momentaneamente sullo 0-2, secondo la 'rosea', non c'è. Quando Darko Lazović, imbeccato da Gianluca Caprari, crossa rasoterra, in mezzo, per Nikola Kalinić, il croato entra in contatto con il capitano rossonero, Alessio Romagnoli e va a terra.

A velocità normale si può anche essere tratti in inganno, perché il difensore del Milan tocca senz'altro l'ex centravanti del Diavolo. E Prontera, dunque, concede il rigore per il Verona contro il Milan. Ma, alla moviola, e dunque al V.A.R., non si può non vedere che è Romagnoli a prendere posizione e Kalinić, in ritardo, gli mette la gamba davanti.

Quindi è lui a fare fallo e questo rigore andava tolto. Giusto, invece, concedere il penalty al Milan nella ripresa. Sul bel colpo di tacco di Rafael Leão, lo spagnolo Samu Castillejo entra in area di rigore gialloblu e Marco Faraoni, sulla corsa, gli tocca la gamba d'appoggio.

Non è certamente un fallo voluto, però il contatto che fa cadere Castillejo è evidente. Per il resto, Prontera ha distribuito i cartellini gialli in maniera equa e giusta nella partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022.