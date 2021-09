Milan-Venezia 2-0, Zanetti: “I cambi hanno fatto la differenza”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato al termine di Milan-Venezia, gara valida per la 5^ giornata di Serie A. Le dichiarazioni

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato al termine di Milan-Venezia, gara valida per la 5^ giornata di Serie A. Le dichiarazioni riportate da 'Tuttosport': "La mia squadra ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, non posso dire niente ai ragazzi. Hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Ma giocando partite difensive come la nostra, prima o poi si rischia di prendere gol. E' così è successo quando hanno inserito i loro giocatori migliori e si è vista tutta la differenza. Il Milan è la squadra più forte, ma siamo riusciti a metterli in difficoltà. Abbiamo coperto bene il campo, gli abbiamo reso la vita difficile".