Milan Futuro, non solo Camarda: la rosa e gli obiettivi

Il Milan, come ricorda 'Il Corriere dello Sport', ha presentato ieri l’Under23 che parteciperà al girone B di Serie C. Il nome scelto ‘Milan Futuro’ indica la volontà del club di far crescere i suoi giovani talenti. Ibrahimovic ha selezionato e presentato le due figure di riferimento del progetto: Daniele Bonera come allenatore e Jovan Kirovski nel ruolo di Sport Development Director. Ma come sarà divisa la nuova squadra del Milan? Ne parla il quotidiano.