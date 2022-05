Milan, un punto per lo Scudetto: vince anche se arriva a pari punti

Il Milan di Stefano Pioli è ad un punto di distanza dal suo 19° Scudetto. Il Diavolo, infatti, può permettersi un pareggio all'ultimo turno

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come il Milan abbia fatto un passo importante verso lo Scudetto battendo per 2-0 l'Atalanta ieri a 'San Siro'. Il Diavolo di Stefano Pioli, infatti, è salito a quota 83 punti nella classifica di Serie A, mantenendo inalterato il distacco dall'Inter che, con il successo per 1-3 in casa del Cagliari, si è portata a 81.

Per vincere lo Scudetto ai rossoneri basterà, di fatto, che esca anche soltanto il segno 'X' in Sassuolo-Milan. Questo perché, in caso di pareggio salirebbero a 84 punti in graduatoria e manterrebbero la vetta anche nel caso in cui l'Inter, battendo come presumibile in casa una Sampdoria già salva, li raggiungesse totalizzando lo stesso numero di punti.

In caso di arrivo a pari punti (84) tra Milan e Inter, infatti, per assegnare lo Scudetto conteranno gli scontri diretti. E il Diavolo di Pioli, in questo senso, non teme rivali, avendone perso soltanto uno in stagione contro il Napoli (0-1 a 'San Siro'). Il Milan, come si ricorderà, ha pareggiato il derby d'andata contro l'Inter per 1-1, quello giocato 'in casa', per poi vincere, al ritorno, nel 'San Siro' nerazzurro per 1-2 grazie alla doppietta di Olivier Giroud.

Pertanto, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Milan potrà giocare di fatto per due risultati su tre (segno 'X2'). Con buona pace dei nerazzurri, che vantano, invece, il miglior attacco dell'intero torneo ed una differenza reti generale, dunque, superiore a quella della squadra di Pioli. Milan, duello con Juve e Inter per un talento: le ultime news di mercato >>>

