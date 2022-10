Milan-Uefa, adesso basta! Dal 2020 club danneggiato: tutti gli episodi

1 di 1

MILAN, QUANTI TORTI SUBITI!

Milan-Uefa, adesso basta! Quanti episodi a sfavore negli ultimi anni | News (foto: Getty Images)

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sui tanti torti arbitrali subiti dal Milan negli ultimi anni in Europa. L'ultimo contro il Chelsea rappresenta la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il club rossonero non ci sta più e, attraverso i suoi protagonisti, ha già espresso il proprio disappunto. Sandro Tonali e Pierre Kalulu, infatti, non hanno usato mezzi termini per criticare l'operato dell'arbitro Daniel Siebert nel post-partita.

Tutti gli episodi

Non è una situazione nuova per il Milan che, a partire dall'Europa League 2020-2021 ha dovuto assistere ad una serie di errori arbitrali che hanno pregiudicato le varie qualificazioni. Partiamo dal gol annullato a Franck Kessie ad Old Trafford contro il Manchester United. L'ivoriano sbloccò il risultato con un bellissimo gol poi annullato per un fallo di mano che, a ben vedere, non c'era. La partita finì 1-1 grazie al gol di Simon Kjaer nel finale, ma il risultato condizionò la anche la gara di ritorno, poi persa per 1-0 con gol di Paul Pogba. Ma il fascicolo più importante si è aperto dalla scorsa stagione in poi, quella del ritorno del Milan in Champions League.

Contro l'Atletico Madrid l'arbitro Çakir espelle Franck Kessiè per doppia ammonizione a metà primo tempo, poi concede un rigore agli spagnoli nel finale per tocco di mano di Pierre Kalulu, non vedendo quello precedente di Lemar. In questo caso grandi colpe sono da attribuire anche al Var, che non ha segnalato l'episodio all'arbitro. Quindici giorni dopo è il turno di Brych, che prima non vede un fallo di mano di Uribe su cross di Rade Krunic, poi il contatto tra Taremi e Bennacer che porta al gol di Luis Diaz.

Al ritorno a San Siro stessa squadra, arbitro diverso, stesso copione, sempre Bennacer protagonista. Turpin non giudica come fallo il contatto tra Gruijc e l'algerino, ma il centrocampista del Porto lo colpisce sulla caviglia prima di conquistare palla e avviare l'azione del gol di Luis Diaz. Serve altro?