Milan, domani l’Udinese. News sullo stadio e tanto calciomercato

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 3 novembre 2023. Tra campo, mercato e notizie 'a cavallo tra i due temi', gli argomenti di dibattito e di discussione, intorno all'universo rossonero, non mancano mai. Sono giorni importanti, tra l'altro, per il Diavolo, che deve tornare a vincere dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.