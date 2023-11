Milan-Udinese, la moviola di Gazzetta: “Ebosele-Adli è un ‘rigorino'”

Il Milan perde contro l'Udinese per 1-0 : nella partita di ieri a San Siro, però, ci sono anche stati anche alcuni casi da moviola . Ecco il commento dell'operato dell'arbitro Sacchi su La Gazzetta dello Sport.

Milan-Udinese, la moviola

"L’episodio “clou” porta al gol dell’Udinese. Minuto 16’ s.t., Ebosele giù in area: Adli pianta il piede sul terreno sfiorando di poco la punta del piede dell’udinese. Contatto troppo sotto soglia per far scattare un rigore: è un cosiddetto rigorino".