Milan-Udinese, Pioli riparte dai fedelissimi: De Ketelaere in panchina

Stefano Pioli, in vista di Milan-Udinese di sabato pomeriggio, ripartirà dalle certezze della squadra che ha vinto il 19° Scudetto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha parlato del Milan di Stefano Pioli in vista della partita contro l'Udinese, in programma sabato 13 agosto, alle ore 18:30, a 'San Siro'. La nuova stagione rossonera partirà con le certezze della squadra che ha vinto lo Scudetto a maggio con l'età media più bassa dagli anni Duemila (25 anni e 344 giorni).

Il Milan conosce la strada per il successo, ora, e proverà a seguirla di nuovo. Contro l'Udinese, dunque, Pioli ripartirà dagli stessi calciatori che hanno condotto il Diavolo al vertice della classifica di Serie A. È un vantaggio, questo, da sfruttare nella partenza sprint: con la concorrenza che avrà pezzi da assemblare, il Milan è già perfettamente costruito.

Milan-Udinese: Pioli riparte dai calciatori 'scudettati'

In Milan-Udinese, dunque, si rivedrà tra i pali la saracinesca Mike Maignan; davanti a lui, Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Theo Hernández. A centrocampo, Sandro Tonali dovrebbe dare forfait (ma rientrerà a Bergamo contro l'Atalanta il weekend successivo): al suo posto, Rade Krunić dovrebbe giocare al fianco di Ismaël Bennacer.

Sulla trequarti, con Junior Messias e Rafael Leão, spazio ancora a Brahim Díaz. Per Yacine Adli e Charles De Ketelaere, due nuovi acquisti del Diavolo in quel settore di campo, inizialmente soltanto panchina. Pioli inserirà il 'Principino belga' con calma nelle rotazioni: ha bisogno di qualche giorno di tempo per raggiungere l'intensità fisica dei compagni.

Davanti, se smaltirà l'affaticamento muscolare, spazio ad Olivier Giroud. Altrimenti, giocherà Ante Rebić. Il nuovo acquisto Divock Origi salterà l'Udinese, mentre Zlatan Ibrahimović, come noto, sarà disponibile soltanto a partire dal 2023. La rosa rossonera dà l'impressione di essere più ampia e competitiva della scorsa stagione. Importante, in una stagione da 21 gare in 3 mesi prima dello stop di novembre per i Mondiali in Qatar. Calciomercato Milan, ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite >>>