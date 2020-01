Milan-Udinese 3-2: c’è aria nuova in casa rossonera

NEWS MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha parlato, in maniera approfondita, di Milan-Udinese, gara andata in scena ieri pomeriggio a ‘San Siro‘ e terminata 3-2 per gli uomini di Stefano Pioli.

In casa rossonera, infatti, con il successo sui friulani, e le contemporanee sconfitte di Parma e Torino, oltre che il pareggio del Cagliari, si comincia a respirare, nuovamente, aria d’Europa. La zona Europa League, infatti, è distante appena 2 punti ed agguantarla, a fine anno, consentirebbe al Diavolo di salvare, parzialmente, una stagione finora maledetta.

Questo, però, ha evidenziato il quotidiano generalista, che il Milan cresca e migliori, perché anche ieri, al cospetto dei friulani di Luca Gotti, si è visto come i rossoneri restino pieni di problemi. Dopo Cagliari e Spal (Coppa Italia), la nota positiva è che il Diavolo ha fornito un’altra prestazione di carattere, di maturità e tenuta mentale.

Andato subito sotto, il Milan nella ripresa ha saputo reagire, recuperare e, una volta incassato il pari nel finale, ha anche avuto la voglia di andarsi a riprendere un successo che sembrava sfumato. Un mese fa, per esempio, il Milan sarebbe rimasto prigioniero dei suoi fantasmi, dei suoi limiti e questa partita non l’avrebbe mai vinta. In questa circostanza, invece, sono arrivati addirittura 3 gol, tutti in una volta.

Uomo del giorno, il croato Ante Rebic, doppietta in 45′ di gioco, che ha cambiato il volto della partita e della giornata. Adesso il calendario metterà il Diavolo di fronte al Brescia ed all’Hellas Verona (in casa): un filotto di vittorie prima del derby del 9 febbraio prossimo non è utopia. Anche perché, con la regia offensiva di Zlatan Ibrahimovic, è veramente tutto un altro Milan …

