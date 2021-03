Milan-Udinese 1-1, Pioli: “Mancata solo la qualità” | Serie A News

Milan-Udinese 1-1: il commento post-partita di Pioli

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha masticato amaro per l’1-1 di Milan-Udinese a ‘San Siro‘. Un pareggio che il Diavolo ha agguantato proprio sul gong con un calcio di rigore di Franck Kessié e che rischia di far scivolare i rossoneri, stasera, a -6 dall’Inter nella classifica di Serie A.

“Volevamo vincere. Peccato. Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà contro una squadra che si chiude tutta dietro. Mancata qualità, mancato il ritmo, ma non rabbia e determinazione”, ha spiegato Pioli, le cui dichiarazioni dopo Milan-Udinese sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola.

“La prova di Rafael Leão? Ha caratteristiche più adatte ad attaccare gli spazi. Quando trova difese così chiuse non ha ancora la scaltrezza per anticipare il difensore. Ci mancano i due veri attaccanti in rosa”, ha incalzato Pioli il quale, sull’infortunio che ha costretto Sandro Tonali ad alzare bandiera bianca nell’intervallo, ha spiegato: “Sostituito precauzionalmente per un fastidio al flessore”.

Milan-Udinese, però, è stata decisa anche dalla papera di Gigio Donnarumma sul colpo di testa di Rodrigo Becão. Così Pioli: "Ci ha salvato tante volte. Ora dobbiamo provare a riprendere la nostra corsa. È un mezzo risultato positivo, pensiamo alla prossima gara".