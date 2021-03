Milan-Udinese 1-1: “Milan, passo falso” | Serie A News

Milan-Udinese 1-1: l’analisi de ‘La Gazzetta dello Sport’

La palla passa all’Inter. Vincendo a Parma stasera i nerazzurri potrebbero approfittare dell’1-1 di ‘San Siro‘ tra Milan e Udinese per andare a +6 sui rossoneri di Stefano Pioli e mettere, così, una seria ipoteca sulla conquista del campionato di Serie A. Il Diavolo, infatti, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, riesce a prendere soltanto un punto contro i friulani. Per giunta, all’ultimo secondo grazie ad un regalo.

Il Milan, in questo periodo, con 4 punti in 4 gare, tutto sta tenendo fuorché un passo da Scudetto. Ed anche il margine di vantaggio per una comoda qualificazione in Champions League si sta via via assottigliando. Pertanto, ha spiegato la ‘rosea‘, il Milan che esce dall’inverno ha l’affanno per una situazione per la quale non era più abituato. E l’entusiasmo iniziale, adesso, si è trasformato in preoccupazione.

Milan-Udinese, per il quotidiano sportivo nazionale, è stata una partita brutta e marchiata da errori grossolani, senza i quali sarebbe potuta finire 0-0. Prima l’errore di Gigio Donnarumma sul colpo di testa, docile, di Rodrigo Becão. Quindi, al 96′, il fallo di mano assurdo di Jens Stryger Larsen. Intervento che ha costretto l’arbitro Davide Massa di Imperia a fischiare il calcio di rigore per i rossoneri poi trasformato da Franck Kessié.

Senza Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović, che all’andata decise il match della ‘Dacia Arena‘ con una rovesciata, il Milan, senza ossatura centrale, ha faticato a creare gioco e ad andare in velocità. Male Rafael Leão ed Ante Rebić, entrambi apparsi fuori partita nonostante Pioli abbia provato più volte a cercar loro la posizione più idonea in mezzo al campo. Il Milan è stato poco produttivo a destra e a, sinistra, Theo Hernández ha sbagliato troppo.

L'Udinese, attentissima in difesa e sempre pronta in fase di ripartenza, si è sostanzialmente buttata via nel finale. Il tecnico Luca Gotti ha masticato amaro per la vittoria sfumata nei secondi finali, per una follia del suo difensore ma, alla fine, può accogliere bene un punto che la mantiene ben al di sopra della zona retrocessione.