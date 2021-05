Milan, tutto per tutto per la Champions: ‘ballano’ 50 milioni

Andare o meno in Champions League, per il Milan, farà tutta la differenza del mondo: l'ingresso nella coppa più importante vale moltissimo

Andare o meno in Champions League, per il Milan, farà tutta la differenza del mondo. Soprattutto perché, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, 'ballano' davvero tanti soldi. Va bene il prestigio, va bene l'orgoglio di tornare nella manifestazione europea più importante. Ma alla fine è anche e soprattutto una mera questione economica.

Non qualificarsi all'ultima giornata per la Champions League, per un Milan che è stato Campione d'Inverno, sarebbe un durissimo colpo. Sportivamente ed economicamente parlando. Il campionato di Serie A, infatti, porta bei soldi nelle tasche delle società a seconda del loro piazzamento finale.

L'Inter, che ha appena vinto lo Scudetto, da prima in classifica prenderà 23,4 milioni di euro. Il secondo posto, che il Milan potrebbe prendersi battendo domenica sera l'Atalanta al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, ne vale 19,4. Ma attenzione, perché anche la 'Dea', attualmente seconda, punta a quel tesoretto.

Dovesse, infatti, perdere contro il Milan e scivolare, dunque, in quarta posizione, incasserebbe 14,2 milioni, ben 5 in meno. Ed il Milan, uscendo dalla zona Champions, da quinto in classifica ne prenderebbe 12,5, circa 7 in meno di quanti ne potrebbe conseguire qualificandosi per la competizione.

A questi soldi, poi, c'è da aggiungere i milioni di bonus di partecipazione in Champions, che sono fissi: 14,5. Il Milan, dunque, tra questa quota iniziale, introiti in base al ranking storico, introiti in base ai punti che potrebbe conseguire nel girone di qualificazione e per l'eventuale ingresso agli ottavi, oltre che per il market pool, rischia di veder sfumare 50 milioni di euro.