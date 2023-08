Milan, Pioli e le nuove scelte: bocciato il trequartista?

Il Milan si prepara per l'inzio della nuova stagione con i rossoneri che dovranno partecipare ad altre tre amichevoli prima della partita di Serie A in casa contro il Bologna. I rossoneri, al momento, non sono ancora certi di quale piano tattico useranno per l'inzio della nuova stagione. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport, che cerca di fare il punto sulle possibile scelte di Stefano Pioli, con un focus sul trequartista.

Pioli boccia il numero 10

Pioli, si legge, ha deciso di cambiare rotta e bocciare il trequartista. Il Milan, infatti, non ha spinto per riprendersi Brahim Diaz. Adli verrà ceduto, stessa cosa per quanto riguardo De Ketelaere. Bennacer, che pure lui ha ricoperto il ruolo da trequartista nella stagione passata nel 4-2-3-1 con Krunic e Tonali dietro, è l’unico che si è salvato. Ma solo perché quello non è il suo ruolo naturale. L’algerino in questo momento è infortunato. Quando rientrerà agli ordini del tecnico (a fine 2023), troverà un Milan diverso.