Milan, Trentalange e Rocchi con Massa: “Giusto fuorigioco di Giroud”

Alfredo Trentalange, numero uno dell'AIA, d'accordo su Milan-Napoli con quanto deciso dall'arbitro del match, Davide Massa. Le sue parole

Daniele Triolo

Alfredo Trentalange, Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), è tornato su Milan-Napoli e, in particolare, sul gol annullato al milanista Franck Kessié, al 90', per una posizione di fuorigioco di Olivier Giroud considerata attiva dal V.A.R. (dove c'era Aleandro Di Paolo) e, dopo 'on field review', dall'arbitro del match, Davide Massa.

Trentalange ha chiarito il suo punto di vista sull'episodio del gol tolto al Milan alla trasmissione 'La Politica nel Pallone', in onda sulle frequenze di 'GR Rai Parlamento': le sue dichiarazioni sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport' in edicola questa mattina. "Annullare i gol in Atalanta-Roma e Milan-Napoli? Ritengo che siano decisioni giuste", ha esordito.

Più nello specifico, parlando della partita del Milan a 'San Siro', Trentalange ha detto: "Bisogna vedere se il calciatore in fuorigioco ha in qualche modo impattato sull'avversario e, da quello che ho visto, impatta". Insomma, come sottolineato anche da 'La Gazzetta dello Sport', in questo caso non c'è alcuno spazio per l'interpretazione, bensì bisogna attenersi alla regola numero 11.

Ovvero quella che dice che un contatto fisico, per quanto involontario, non può non influire sul difensore che sta tentando una giocata. Anche il designatore arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi si è detto d'accordo con la decisione presa in campo da Massa di Imperia. Nonostante la posizione di Giroud (è sdraiato a terra) continui a far discutere e nonostante, da 'Casa Milan', filtri seccatura per l'ennesimo torto arbitrale del campionato.