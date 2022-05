Milan, ecco chi sono stati i tre pilastri di una stagione pazzesca

Se al termine del campionato Scudetto dovesse essere, il Milan dovrà ringraziare senz'ombra di dubbio alcuni dei suoi giocatori più di altri

Ma, indipendentemente da come si concluderà la stagione, il club di via Aldo Rossi sarà stato protagonista di un'annata bellissima.

E questo, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan lo deve principalmente a tre elementi della rosa: Zlatan Ibrahimovic , Olivier Giroud e Sandro Tonali . Per motivi molto diversi, i tre sono risultati fondamentali.

L'attaccante svedese classe 1981 è il capo branco del gruppo rossonero. Ibra è tornato nell'inverno del 2020 per riportare in alto il Milan. Probabilmente non se lo sarebbe aspettato nemmeno lui di poter competere in così poco tempo per il tricolore.