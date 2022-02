Milan, bisogna trasformare il furore di Rebic in una risorsa

Ante Rebic, attaccante del Milan, ha giocato male venerdì a 'San Siro' contro l'Udinese. Il furore, però, non gli manca. Tornerà utile

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ante Rebic , attaccante del Milan , subentrato ad Olivier Giroud venerdì a 'San Siro' nel corso della partita poi pareggiata 1-1 contro l' Udinese . Rebic, ha evidenziato la 'rosea', è entrato 'con isteria'. Il croato, infatti, ha regalato due palloni pericolosi agli avversari ed è stato ammonito per un brutto fallo.

Difficile, quasi impossibile, vedere un tridente con Rebic e Leao esterni. Mister Stefano Pioli non lo farà, secondo il quotidiano sportivo nazionale, perché così rischierebbe di compromettere gli equilibri di squadra. Per 'La Gazzetta dello Sport', però, perché non lavorare su un Rebic a tutta fascia, un po' come fa il suo connazionale Ivan Perisic nell'Inter? Milan, 30 milioni per un top player: le ultime news di mercato >>>