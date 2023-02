Milan, verso il Tottenham: chance per Tomori e Bennacer

Milan, Tomori e Bennacer corrono verso il Tottenham

Fikayo Tomori e Ismael Bennacer, si legge, sono attesi di nuovo in gruppo, dopo l'allenamento personalizzato di ieri. Due recuperi che potrebbero essere molto preziosi per il Milan e per Stefano Pioli, in vista della sfida al Tottenham di martedì a San Siro per l'andata degli ottavi di Champions League. Intanto Leao ha difeso la squadra dalle critiche e voci degli ultimi tempi. I rossoneri si preparano per una partita molto importante che potrebbe rappresentare la spinta giusta e il chiaro segnale della possibile uscita dalla crisi. La vittoria contro il Torino, infatti, non basta non stabilirlo.