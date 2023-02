Milan-Tottenham, tornano Tomori e Bennacer | Champions League News

Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer a disposizione per Milan-Tottenham di domani sera in Champions League. Giocheranno entrambi titolari?

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come per domani sera, in occasione di Milan-Tottenham, il tecnico rossonero Stefano Pioli abbia recuperato due pedine importanti della sua squadra. Per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, infatti, in programma a 'San Siro' alle ore 21:00, il Diavolo ha ritrovato sia Fikayo Tomori sia Ismaël Bennacer.