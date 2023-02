Milan-Tottenham, Perisic torna a San Siro: sfida che sa di derby

Milan-Tottenham, il derby personale di Perisic

Trenta partite stagionali, si legge, nove assist e nessun gol. Un caso unico nella carriera di Ivan Perisic, un giocatore che è abituato a segnare e ad andare spesso in doppia cifra. L'ex Inter spera di tornare a farlo in una sfida particolarmente sentita, quella contro il Milan che l'anno scorso gli ha negato la gioia del secondo Scudetto consecutivo. Quel derby di ritorno, giocato proprio in questo periodo, è ancora scolpito nella memoria: fu proprio l'esterno croato ad aprire le marcature nel primo tempo, con un piattone sul cross di Calhanoglu. Poi, nella ripresa, si è scatenato (e girato) Giroud, e la storia è cambiata. Milan-Tottenham, che sfida in attacco! Giroud contro Kane