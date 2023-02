Milan-Tottenham, serve il miglior Leao: Rafa deve brillare

Milan-Tottenham, notte di stelle: Leao deve tornare a brillare

Al Milan, si legge, sta mancando il migliore Rafael Leao. Il portoghese è quello che potrebbe trasformare la notte in giorno e questa è la serata giusta per farlo. Per Rafa questa può essere la serata giusta per dimostrare l'affetto per la maglia, indipendentemente dal futuro. Per sentire l'orgoglio di essere importante e tra i migliori della sfida. Leao contro il Tottenham, non dovrà limitarsi a toccare il pallone e a qualche giocata, ma dovrà entrare anch'esso aggressivo. Questa sera a San Siro, dovrà brillare di nuovo la stella di Rafael Leao. Contro il Tottenham servirà cuore e aggressività da parte di tutti. Calciomercato Milan - Rinforzo a destra: occasione dalla Premier?